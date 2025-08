Afp, a luglio record di 6.297 droni russi contro l’Ucraina

agenzia

Il 16% in più rispetto a giugno

KIEV, 01 AGO – La Russia ha lanciato contro l’Ucraina nel mese di luglio un numero di droni superiore a quello di qualsiasi altro mese dall’inizio dell’invasione nel 2022: è quanto risulta da un conteggio fatto dall’agenzia di stampa Afp. L’analisi, basata sui dati forniti dalle autorità ucraine, indica che l’esercito di Mosca ha lanciato 6.297 droni a lungo raggio contro il Paese il mese scorso, il 16% in più rispetto a giugno e un dato in aumento per il terzo mese consecutivo. Ciò dimostra un’intensificazione dei bombardamenti nonostante gli ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, commenta l’agenzia. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che il mese scorso i russi hanno lanciato sull’Ucraina più di 3.800 droni kamikaze del tipo Shahed. “Solo nel mese di luglio i russi hanno utilizzato contro l’Ucraina oltre 5.100 bombe teleguidate, più di 3.800 Shahed e quasi 260 missili di vario tipo, di cui 128 balistici”, ha reso noto il capo dello Stato su Telegram.

