Africa: Descalzi, ‘priorità data da piano Mattei va capita, ma Italia può fare anche sola’

agenzia

Pescara, 27 apr. “Il discorso che si sta facendo col Piano Mattei copre la povertà, l’immigrazione, l’energia. Però, se parliamo di Europa”, e la mettiamo a confronto con “quanto fatto dalla Cina con il gas o con i metalli rari”, si constata che “l’Europa non ha nessun progetto energetico, né tantomeno ne ha sui microchip -il nuovo petrolio- né sull’energia né sui metalli rari. La priorità che il Piano Mattei sta dando va capita, ma io credo che l’Italia possa fare anche da sola, possiamo se ci impegnamo e facciamo le cose che stiamo facendo in questo momento”. A sostenerlo è il numero uno di Eni Claudio Descalzi, a Pescara per la conferenza programmatica di Fdi, ospite di un panel sul Piano Mattei.

