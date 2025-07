Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato

agenzia

In varie regioni. Valorizzazione in concessione

ROMA, 11 LUG – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Si tratta di un portafoglio di 20 beni siti in varie regioni d’Italia proposti al mercato con differenti strumenti di concessione: uso temporaneo, concessione di valorizzazione, concessione agevolata. I bandi, pubblicati sul sito www.agenziademanio.it nella sezione Gare e Aste e nella sezione In evidenza, comprendono: 9 edifici in uso temporaneo, 8 edifici in concessione di valorizzazione e 3 edifici in concessione a enti del terzo settore. In particolare, gli edifici e le aree proposte in uso temporaneo, per un periodo che va da 6 mesi a 6 anni, possono essere aperti al pubblico per iniziative e attività civiche, sociali e culturali, nelle more del completamento degli interventi di riqualificazione. Il termine ultimo di presentazione dell’offerta è il 25 settembre 2025, ore 12.00 e riguarda i seguenti beni: Ex Casa del Fascio ad Ardore (Reggio Calabria); Ex Caserma Vittorio Emanuele a Trieste; Faro del Cardeto ad Ancona; Ex immobile Anas a Foggia; Locali ex palestra Dopolavoro dei Monopoli di Stato a Roma; Ex Convento di San Domenico a Sciacca (Agrigento); Casello di Verocai a Cortina d’Ampezzo (Belluno); Casello di Ospitale a Cortina d’Ampezzo (Belluno); Casello di Ruffredo a Cortina d’Ampezzo (Belluno) Per gli immobili disponibili in concessione di valorizzazione, per i quali si prevede l’affidamento da 6 a 50 anni per investimenti finalizzati alla loro rigenerazione. Il termine ultimo di presentazione dell’offerta è l’11 dicembre 2025, ore 12.00 e riguarda i seguenti beni: Edificio Scolastico a Rione San Rocco, Fiumara (Reggio Calabria); Ex Pretura a Oppido Mamertina (Reggio Calabria); Ex Ufficio del Registro a Oppido Mamertina (Reggio Calabria); Borgo Filaga a Prizzi (Palermo); Porzione dell’ex Caserma Verdinois a Trapani; Ex Idroscalo di Augusta (Siracusa) – Porzione hangar e fabbricati con parco per dirigibili Torre Castelluccia a Pulsano (Taranto).

