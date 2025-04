Agganciato da una benna, muore operaio nel Cremonese

agenzia

Vittima aveva 35 anni, incidente in un cantiere edile

CREMONA, 29 APR – Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell’abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno riuscisse a fermare il braccio meccanico in tempo. L’uomo, di nazionalità egiziana residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Soresina e di Cremona e degli ispettori dell’Ats Val Padana.

