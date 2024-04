Aggrediti in spiaggia 4 calciatori Crotone dopo una sconfitta

agenzia

Erano con le famiglie. La società: 'inaccettabile'

CROTONE, 09 APR – Quattro calciatori del Crotone, che erano al mare con le rispettive famiglie in località Scifo, sono stati aggrediti ieri da una ventina di pseudo tifosi rimasti al momento ignoti. Un fatto gravissimo accaduto al culmine di una stagione negativa per la squadra che milita nel girone C della serie C e all’indomani della sconfitta subita in casa dal fanalino di coda Brindisi. Sull’accaduto sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura di Crotone che avrebbe comunque invitato le parti in causa a presentare denuncia. Nessuno dei calciatori risulta si sia fatto medicare in ospedale. Sull’episodio è intervenuta anche la società Fc Crotone attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito internet: “Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza”. “Il periodo difficile che la squadra sta vivendo – afferma il presidente – di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo”.

