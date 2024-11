Aggressione a Tg1,ambasciatore all’Aja chiede di fare luce

agenzia

Su istruzione di Tajani. Impegno per tutela giornalisti

ROMA, 12 NOV – Su istruzioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi Giorgio Novello ha immediatamente preso contatto con le autorità olandesi per raccogliere informazioni sull’episodio di aggressione e minacce nei confronti di un giornalista e un cameraman del Tg1 Rai ad Amsterdam, nel contesto particolarmente grave che ha visto aggressioni a tifosi israeliani in una fase di rigurgito di antisemitismo. L’ambasciata continua a seguire l’evoluzione di questo tipo di attività. In particolare viene mantenuto alto l’impegno alla salvaguardia e alla tutela dei giornalisti e degli operatori dei media italiani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA