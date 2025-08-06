Aggressione al pronto soccorso Siracusa, Asp si costituirá parte civile

agenzia

SIRACUSA (ITALPRESS) – Aggressione al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ai danni di un infermiere in servizio al triage. Lo rende noto la Direzione strategica dell’ASP di Siracusa che esprime la sua piú ferma condanna per quanto accaduto. “Questo deplorevole atto di violenza, avvenuto mentre il nostro dipendente stava svolgendo le sue funzioni – dichiara il direttore generale Alessandro Caltagirone – rappresenta un attacco inaccettabile non solo alla sua persona, ma all’intero sistema sanitario e al diritto di ogni operatore di lavorare in sicurezza. Tutta la nostra comunitá sanitaria si stringe con profonda solidarietá e vicinanza attorno al dipendente brutalmente colpito”. L’aggressore é stato opportunamente fermato dalle forze dell’ordine presenti nel presidio fisso di polizia ma ció non basta e l’ASP sará a fianco del suo dipendente per assicurare ogni forma di supporto, sanitario e psicologico, necessario in questo difficile momento. “La sicurezza del nostro personale é una prioritá assoluta e non puó essere messa in discussione -prosegue il direttore generale -. Ogni singolo operatore sanitario merita rispetto e serenitá nello svolgimento di un ruolo essenziale per il benessere di tutti i cittadini. Di fronte a un episodio di tale gravitá, l’ASP di Siracusa non resterá inerme. Oltre a esprimere la nostra indignazione, desideriamo comunicare in modo inequivocabile la nostra intenzione di costituirci parte civile nel procedimento che, siamo certi, sará attivato dall’autoritá giudiziaria. Questo passo formale vuole essere un segnale concreto che la nostra azienda non tollererá alcuna violenza contro i propri dipendenti e fará il possibile affinchê i responsabili rispondano delle proprie azioni”. A ulteriore dimostrazione della vicinanza, la Direzione Strategica ha giá preso contatto con l’infermiere e lo incontrerá al suo rientro dopo i giorni di malattia. “L’incontro – evidenzia il direttore generale – non sará solo per rinnovare la nostra solidarietá, ma anche per trovare insieme delle soluzioni concrete e rafforzare le misure di sicurezza, con l’obiettivo di rendere tali eventi sempre piú remoti. È il momento di passare dalle parole ai fatti. Ribadiamo il nostro impegno a lavorare instancabilmente per proteggere chi ogni giorno si dedica alla cura degli altri. La violenza contro gli operatori sanitari non é mai giustificabile e va combattuta con ogni mezzo disponibile”. -foto ufficio stampa Asp Siracusa (direttore generale Alessandro Caltagirone) – (ITALPRESS). mgg/com 06-Ago-25 21:43

