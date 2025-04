Aggressione choc ad arbitra in Umbria: “Devi fare la fine di Ilaria Sula”

agenzia

Un’altra aggressione, questa volta verbale, ai danni di un’arbitra. È successo in Umbria, durante Sangemini-Sporting Terni, partita valida per il campionato allievi under 17. Una giovane direttrice di gara di appena 17 anni è stata violentemente insultata da un dirigente della squadra ospite, Ernesto Galli, che le ha rivolto frasi scioccanti come “eri da ammazzare da piccola, dovresti fare la fine di Ilaria”, in riferimento a Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni vittima di femminicidio nelle scorse settimane e originaria proprio di Terni.

A rivelare l’episodio è stato il Giudice sportivo, che ha squalificato fino al 31 dicembre 2028 Galli e sanzionato con una multa di 500 euro il club umbro: “Tra il primo ed il secondo tempo entrava nello spogliatoio dell’arbitro, contestando la sua condotta a voce alta e registrando il colloquio con il telefono”, si legge nel referto, “interrotta la registrazione della conversazione, il Galli diceva all’arbitro: ‘Eri da ammazzare da piccola. Dovresti fare la fine di Ilaria. A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello'”.