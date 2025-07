Aggressione razzista nel centro di Roma su bus di linea

agenzia

Misure cautelari per quattro ragazzi italiani

ROMA, 04 LUG – Prima lo hanno accerchiato, poi apostrofato con frasi come ‘Negro di m… ti uccido, so dove abiti” quindi l’aggressione a calci e pugni fino a farlo cadere e rubargli l’orologio e il telefono. L’aggressione razzista è avvenuta a bordo di un autobus di linea nel centro di Roma ed è stata compiuta da quattro ragazzi italiani individuati grazie anche ai sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, nei confronti dei quattro: uno di 21 anni, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e tre, tra i 19 e i 20 anni, sono sottoposti all’obbligo di dimora con divieto di lasciare l’abitazione di notte. Sono accusati di lesioni personali e furto, commesse per futili motivi e aggravati dall’odio razziale. La vittima è un uomo di 25 anni di origine libica, aggredito e derubato a bordo del bus Atac linea N201, all’altezza di piazza dell’Ara Coeli. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni, dove gli sono state riscontrate fratture multiple.

