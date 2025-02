Agguato nell’agrigentino, ucciso un giovane

agenzia

La vittima dell'omicidio avvenuto a Ribera è un tunisino

RIBERA, 10 FEB – È un tunisino di 30 anni la vittima di un agguato avvenuto questa sera nel centro di Ribera (Agrigento), tra corso Umberto e via Buoni Amici, proprio di fronte il palazzo comunale. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava insieme ad alcuni connazionali davanti all’ingresso di un bar, molto frequentato da extracomunitari quando, dall’interno di un’auto in transito, sono stati esplosi contro di lui almeno due colpi d’arma da fuoco. Dopo gli spari la vettura si è allontanata. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Il giovane straniero non è morto sul colpo ma all’ospedale riberese “Fratelli Parlapiano”, dove è stato trasportato in ambulanza. Anche il magistrato di turno della procura della Repubblica di Sciacca ha raggiunto il luogo dell’omicidio. Gli investigatori stanno sentendo in caserma alcune delle persone presenti al momento dell’agguato. Sono in corso anche le ricerche della vettura da cui sono stati sparati i colpi di pistola. Il pm ha già disposto l’acquisizione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza che si trova all’esterno dell’ingresso del palazzo comunale. La zona dove si è verificato l’agguato è densamente abitata da nordafricani. Diversi di loro in questo periodo sono impegnati nelle campagne, per la raccolta delle arance. Stando a quanto si apprende, comunque, l’area in questione è da tempo sottoposta a controlli specifici da parte delle forze dell’ordine perché ritenuta crocevia dello spaccio di stupefacenti sul territorio riberese.

