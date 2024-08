Agli indiani di Bharti Global il 24,5% di British Telecom

agenzia

Accordo con Altice. Bharti Mittal, 'operazione di lungo termine'

MILANO, 12 AGO – Il gruppo indiano Bharti Global ha sottoscritto un accordo con il fondo Altice per rilevare un pacchetto del 24,5% in British Telecom (Bt). Lo si legge in una nota in cui l’amministratore delegato del gruppo telefonico britannico Allison Kirkby afferma che “gli investitori che riconoscono il nostro valore a lungo termine sono i benvenuti e questo investimento rilevante di Bharti Global è un segno di grande fiducia nel futuro di Bt e nella nostra strategia”. Presentando l’operazione alla stampa il presidente dell’omonimo gruppo Sunil Bharti Mittal ha affermato che “non è un’operazione speculativa”. Bharti Mittal Mittal ha poi sottolineato che il suo gruppo è “un investitore di lungo termine”. L’imprenditore indiano ha poi escuso ulteriori acquisizioni di quote in Bt. Brillante la reazione del titolo sulla piazza di Londra, dove guadagna il 6,48% a 1,39 sterline, esprimendo una capitalizzazione di 13,83 miliardi di sterline, pari a 16,17 miliardi di euro.

