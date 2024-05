Agricoltura: Foglio, ‘Quirinale ‘boccia’ decreto Lollobrigida, incongruenze nel testo

agenzia

Roma, 10 mag. Dal Colle rilievi sul decreto Agricoltura del ministro Francesco Lollobrigida, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri di lunedì scorso. Lo scrive il Foglio online, in un articolo in cui si sottolinea come “da quanto risulta al Foglio gli uffici legislativi del Colle hanno rilevato tre incongruenze nel testo”. “La prima -scrive Simone Canettieri- riguarda l’accorpamento della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Sin) nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Non ci sono i requisiti per la decretazione d’urgenza, secondo il Quirinale”. Inoltre “lo staff del presidente Sergio Mattarella ha sottolineato alcuni passaggi sui pannelli solari e sullo spostamento di un corpo dei carabinieri dal ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura”. “Se Lollobrigida non farà un passo indietro, il presidente non firmerà la legge”, si legge ancora.

