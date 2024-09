Agricoltura: Lambro (Cnh Italia), ‘Con Ia soluzioni mirate per attività agronomiche’

agenzia

Siracusa, 25 set. “L’intelligenza artificiale è un tema molto importante, soprattutto per i giovani, anche perché l’agricoltura di oggi è innovativa e tecnologica, digitale. I giovani vengono attratti da questo nuovo mondo, e l’IA servirà molto anche a noi perché, ad esempio, con l’iintelligenza artificiale si possono utilizzare una serie di dati che vengono presi dal normale funzionamento delle macchine”. Lo ha detto all’Adnkronos Carlo Lambro, amministratore delegato di Cnh Industrial Italia, leader mondiale nella produzione di macchinari per l’agricoltura, presente a Siracusa nell’ambito del G7 Agricoltura.

“Possiamo dare agli agricoltori delle soluzioni permettendo di fare di più e spendendo meno, meno tempo, meno fitofarmaci e meno impatto ambientale- aggiunge Lambro – Sono soluzioni mirate per le attività agronomiche”, cioè le attività produttive che competono all’utilizzo del terreno agrario.