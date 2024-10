Agricoltura: Mattarella, ‘cartina di tornasole realizzazione diritti costituzionali’**

agenzia

Roma, 8 ott. “La questione agraria ha segnato la vicenda repubblicana, rappresentando una delle cartine di tornasole della capacità del nuovo ordinamento di rendere effettivi i diritti elencati nella nostra Carta fondamentale. Il grande progetto della Costituzione, che puntava al progresso e al benessere di una nazione arretrata e iniqua verso gran parte dei suoi cittadini, si è misurata in primo luogo nei campi, generando quella evoluzione che trasformerà il mondo agricolo da presunto peso e problema della società italiana in risorsa preziosa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione dell’80/mo anniversario della Coldiretti.