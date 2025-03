Agricoltura: Mattarella, ‘motore di integrazione Ue non elemento da sussidiare’**

agenzia

Roma, 22 mar. Con il Trattato di Roma del 1957 che “diede vita a quelle allora chiamate Comunità europee, l’agricoltura divenne -e rimane- un motore dell’integrazione europea -non elemento di retroguardia da sussidiare- essendo, al contrario, una chiave per politiche, oltre che produttive, volte alla salvaguardia della salute dei consumatori e alla promozione dei territori e delle popolazioni in essi insediate”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Forum della Cultura dell’olio e del vino.

“I risultati di quelle scelte politiche -ha proseguito il Capo dello Stato- sono sotto gli occhi di tutti: l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea con prodotti agricoli espressamente indicati come meritevoli di tutela: 856 possono avvalersi di questo scudo. I risultati sono rilevanti anche sul piano sociale. I dati parlano di 330.000 occupati nella filiera del vino, di 110.000 occupati in quella dell’olio d’oliva. È facile indicare di chi sia il merito di tutto questo: è anzitutto degli agricoltori, impegnati direttamente nella conduzione delle loro aziende”.

“Avete saputo mettervi insieme, misurarvi con la crescente dimensione internazionale, senza timore di mercati prima sconosciuti e in cui, oggi, i prodotti italiani sono leader. Il futuro -ha quindi aggiunto il presidente della Repubblica- non si costruisce vivendo di nostalgie. Varrebbe anche per gratuite tentazioni di nostalgia alimentare: oggi i cibi sono sicuramente più salubri e controllati di un tempo”.