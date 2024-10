Agricoltura: Mattarella, ‘motore integrazione europea’**

agenzia

Roma, 8 ott. “Se, nel 1951, la messa in comune del carbone e dell’acciaio, con la istituzione della Ceca, diede il via al processo di pace nell’Europa occidentale, sarà l’agricoltura a essere protagonista della seconda fase, quella dei Trattati di Roma del 1957, alle origini dell’odierna Unione europea”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti.