Agrigento Capitale della Cultura ricorda Falcone e Borsellino

Sabato 21 giugno l'evento con la mostra dell'ANSA e il docufilm

PALERMO, 16 GIU – Nuove iniziative per Agrigento Capitale italiana della Cultura. La Regione Siciliana ha varato un programma di manifestazioni collaterali che si innesta nel progetto culturale di “Agrigento 2025” e si basa su un forte legame con il territorio e con la “memoria” attraverso il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 33 anni dalla loro uccisione. Il programma, con il via libera della cabina di regia per Agrigento Capitale della Cultura, è stato stilato sulla base delle proposte provenienti dal Parco archeologico Valle dei Templi e del Comune. Tra gli eventi più attesi, il concerto dell’Orchestra giovanile Cherubini diretto da Riccardo Muti, il 7 luglio dinanzi al Tempio della Concordia. E un prossimo appuntamento straordinario con la Cappella musicale pontificia Sistina che coinvolgerà 600 coristi. « “Manifestazioni di sicuro impatto – spiegano la presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, e il direttore generale Giuseppe Parello – che si aggiungono al programma culturale di Agrigento 2025 dedicando grande attenzione al territorio. Non solo si rinsalda il legame della città con l’Efebo d’Oro e il Convegno studi pirandelliani che erano stati costretti ad emigrare, ma nascono iniziative nei quartieri e in provincia, con i giovani e le associazioni. Perché Agrigento Capitale è patrimonio di tutti e deve ripartire con la città”. Si inizia sabato prossimo, 21 giugno, alle 10 con l’inaugurazione al Teatro Pirandello della mostra fotografica dell’ANSA “L’eredità dei giudici Falcone e Borsellino”, che ricostruisce le vite parallele dei due magistrati, curata dai giornalisti Franco Nuccio e Francesco Nicastro, inaugurata per la prima volta nel 2012 a Palermo e che da allora ha girato l’Europa, vista da migliaia di studenti. Sarà proiettato anche il docufilm sui due giudici e andrà in scena “L’ultima estate”, testo di Claudio Fava interpretato da Simone Luglio (Giovanni Falcone) e Giovanni Santangelo (Paolo Borsellino), regia di Chiara Callegari. Alla manifestazione è stato invitato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sabato è anche il giorno del solstizio d’estate e della trentunesima Festa europea della Musica: la Valle dei Templi ospiterà, dinanzi al Tempio della Concordia, il concerto di Mario Biondi accompagnato dall’orchestra sinfonica e jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, diretta da Walter Attanasi.

