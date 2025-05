Ai domiciliari i gestori delle scommesse dei calciatori

agenzia

Accolta dal gip richiesta pm Milano, misura per i 5 indagati

MILANO, 21 MAG – La Gdf di Milano ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dei cinque indagati nell’inchiesta sulle scommesse clandestine, tra cui Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, i due presunti gestori delle puntate illegali on line, che hanno coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. L’ordinanza è stata emessa dalla gip Lidia Castellucci, su richiesta dei pm, dopo gli interrogatori preventivi del 17 aprile e per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio. La misura cautelare, richiesta dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, nell’inchiesta della polizia giudiziaria della Gdf, ha riguardato anche gli amministratori di Elysium Group, gioielleria che avrebbe messo a “disposizione i conti correnti”. Antonio Scinocca e Antonino Parise, legale rappresentante e socio, e Andrea Piccini, ex socio, avrebbero simulato “la vendita” di “orologi o preziosi, talvolta a fronte della formale emissione di fatture” e “ricevevano sui conti correnti” bonifici “a copertura dei debiti contratti dai giocatori”, così riciclando i soldi delle puntate dei calciatori.

