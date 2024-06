AI: Talent Garden lancia accademia europea con Hyper Island e Nucleo digital schiool

agenzia

Roma, 13 giu. Talent Garden lancia l’Artificial Intelligence Academy, la prima Digital School europea del settore, nata dalla collaborazione con la svedese Hyper Island e la spagnola Nuclio Digital School. Obiettivo della nuova Academy è quello di offrire una formazione all’avanguardia in materia di AI e migliorare le prospettive di carriera. I corsi sono progettati e tenuti in 3 lingue da esperti del settore e si rivolgono a una rete di studenti, lavoratori e professionisti accomunati dallo stesso interesse per l’innovazione: appassionati di AI, professionisti del settore tecnologico, neolaureati, aziende tech-based, aspiranti data scientist.

Il mercato globale dell’intelligenza artificiale è stato infatti valutato per oltre 130 miliardi di euro nel 2023 e si prevede che crescerà notevolmente entro il 2030, fino a quasi 1,9 trilioni di euro (Fonte: Statista, 2023). Entro il 2030 circa il 27% delle ore lavorate attualmente in Europa potrebbero essere automatizzate, accelerate dalla generazione AI. Queste tendenze si manifesteranno nei mercati del lavoro sotto forma di lavoratori che dovranno cambiare occupazione: l’Europa, entro quella data, potrebbe richiedere fino a 12 milioni di transizioni professionali, che incideranno sul 6,5% dell’occupazione attuale (Fonte: McKinsey Global Institute).

Il valore aggiunto dell’AI generativa potrebbe incidere sul PIL del 15-40% (Fonte: Il Sole 24 Ore). Talent Garden si consolida nel mercato della digital education come aggregatore delle realtà di business e formazione tecnologica più innovative ed attive, come Hyper Island nata in Svezia e presente in Regno Unito, Brasile, Stati Uniti e Singapore e Nuclio Digital School, con sede a Barcellona. Nasce così l’AI Academy, nuova realtà di riferimento per l’edutech, con un’offerta formativa ampia e variegata che comprende percorsi formativi rivolti a tutti gli appassionati del settore AI, ma anche a leaders, marketers, developers ed aziende. Gli utenti potranno formarsi grazie a diversi percorsi formativi, come il Master Part-Time Artificial Intelligence for Business per guidare le organizzazioni nell’integrare l’AI e trasformare i propri processi operativi, il Corso Avanzato Artificial Intelligence for Marketing per migliorare la pianificazione strategica, l’efficacia delle campagne e la gestione delle risorse umane e tecnologiche, il Corso Intensivo Artificial Intelligence for Human Resources per rivoluzionare i processi del proprio team HR e il Master in Data Science & Artificial Intelligence per gli appassionati di Big Data ed Analytics.

Il mercato della digital education, caratterizzato da grandi possibilità di crescita, vale infatti oltre 5 miliardi di euro nella sola Europa ed è uno dei settori in più rapido sviluppo, perché le aziende dovranno gestire entro il 2025 il reskilling del 50% dei propri dipendenti. Ben 85 milioni di posti di lavoro sono toccati dalla transizione verso l’Intelligenza Artificiale, che se ben gestito potrebbe creare 97 milioni di ruoli: circa 3 persone su 5 subiranno l’impatto dello skill mismatch, il differenziale tra le competenze richieste dal mercato lavorativo del digitale e quelle attuali (Fonte: Forbes).

Con la vision unica di combinare vita lavorativa e apprendimento, Talent Garden ha già avuto un impatto significativo su professionisti e aziende, colmando il divario di competenze digitali e formando oltre 25.000 professionisti in digital design, marketing, data and hard skill, risorse umane, business innovation, product management, cyber security e ora anche AI. Come una delle aziende in più rapida crescita in Europa, Talent Garden sviluppa anche programmi di formazione aziendale su misura, sfruttando la propria esperienza nella digital transformation e una rete di partner come Google, Procter & Gamble, Cisco, Unilever, le principali banche europee, le istituzioni e altre aziende della Fortune 500 ranking.