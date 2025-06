Aiea chiede all’Iran accesso a scorte di uranio arricchito

agenzia

VIENNA, 23 GIU – Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha chiesto l’accesso ai siti nucleari iraniani per determinare la sorte delle scorte di uranio arricchito a un livello prossimo alla soglia di progettazione per una bomba atomica. “Dobbiamo consentire agli ispettori di tornare sul sito e fare un inventario delle scorte di uranio, in particolare dei 400 kg arricchiti al 60%”, ha dichiarato Rafael Grossi a una riunione di emergenza a Vienna. Ha aggiunto che Teheran gli aveva inviato una lettera il 13 giugno in cui si segnalava l’attuazione di “misure speciali per proteggere apparecchiature e materiali nucleari”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA