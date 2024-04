agenzia

Nota dell'agenzia internazionale per l'energia atomica

ROMA, 19 APR – L’Aiea non registra alcun danno agli impianti nucleari iraniani dopo il raid di droni attribuito a Israele in Iran, nei pressi di Esfahan. Lo riferisce l’agenzia internazionale per l’energia atomica in una nota confermando così le rassicurazioni già fornite in questo senso da Teheran.

