Non è stata rilevata fuoriuscita di radiazioni

(ANSA-AFP) – GINEVRA, 20 GIU – Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha riferito che in Iran non è stata rilevata alcuna fuoriuscita di radiazioni, dopo i raid israeliani, ma che il “pericolo” esiste. (ANSA-AFP).

