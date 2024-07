Aiop, Cittadini”Bene apertura casa di cura Santa Chiara nel palermitano”

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Una fabbrica per la preparazione del carboidrato per eccellenza, la pasta, diventa una clinica specializzata nella cura delle malattie metaboliche, del diabete e dell’obesitá. Accade a Partinico, in provincia di Palermo dove, é stata inaugurata nella struttura dell’ex Molino Pastificio Soresi, di inizio Novecento, la Casa di Cura Santa Chiara. “Non posso non registrare, con grande soddisfazione, da siciliana e da presidente di Aiop Sicilia, che un grande professionista di riconosciuta fama internazionale, come il professore Provenzano, insieme alla sua famiglia, abbia deciso di investire a Partinico in una struttura d’eccellenza privata per la cura del diabete e delle patologie connesse” afferma Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia a margine dell’inaugurazione della Casa di Cura Santa Chiara di Partinico, clinica all’avanguardia specializzata in diabete e obesitá realizzata su impulso di Vincenzo Provenzano, giá primario di Diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico, in un mulino restaurato nel comune in provincia di Palermo. “Ho apprezzato la tenacia con la quale il professor Provenzano ha voluto questa struttura a Partinico”, aggiunge la presidente di Aiop, “e sono certa che la Regione potrá contare su una nuova offerta sanitaria di alto profilo, che dará una risposta alla domanda di salute della popolazione puntuale, efficiente e di qualitá, dalla quale i siciliani, e non solo, trarranno grande beneficio”. – Foto: ufficio stampa Aiop – (ITALPRESS). pc/com 12-Lug-24 21:07

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA