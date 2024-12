Aiop Sicilia “Nuova sala ibrida al M.Eleonora frutto impegno Sansavini”

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – “L’inaugurazione della nuova sala ibrida di Maria Eleonora Hospital é la dimostrazione dell’impegno e della passione che Ettore Sansavini, a capo del gruppo Villa Maria, infonde da sempre, con tenace determinazione e piena convinzione, nella gestione delle sue strutture che, in italia come all’estero, rappresentano una sanitá d’eccellenza. La struttura palermitana puó, per altro, contare sull’impegno straordinario dell’amministratore delegato, Massimo Salardino”. E’ quanto dichiara Barbara Cittadini. Presidente Aiop Sicilia e Vicepresidente Aiop Nazionale a commento dell’inaugurazione della nuova sala operatoria ibrida presso la struttura palermitana gestita da Gvm Care & Research. “La struttura cardiochirurgica nostra associata – prosegue la Cittadini – rappresenta, da molti anni, un punto di riferimento nel panorama dell’eccellenza sanitaria siciliana. Aiop rappresenta con orgoglio strutture all’avanguardia, impegnate ad erogare, quotidianamente, servizi e prestazioni di qualitá e di alta complessitá ai siciliani”. “Si conferma, una volta ancora, illuminata la visione del Presidente Schifani – conclude la presidente dell’Aiop Sicilia – che, nel corso dell’inaugurazione, ha ribadito che la rete ospedaliera regionale é unica e che la sinergia virtuosa tra strutture sanitarie di diritto pubblico e quelle di diritto privato é l’unica possibilitá per raggiungere gli obiettivi di politica sanitaria che la nostra regione si é prefissata e per la quale si é molto impegnata, come la riduzione delle liste d’attesa e la riduzione dei DRG fuga per invertire la migrazione sanitaria, rispetto ai quali, le nostre strutture, hanno dato un importante contributo in questi anni”. – Foto: ufficio stampa Aiop Sicilia – (ITALPRESS). pc/com 17-Dic-24 13:39

