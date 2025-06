Al Bano, ‘il 20 giugno canterò a San Pietroburgo per la pace’

agenzia

Il cantante all'ANSA: 'Con me Iva Zanicchi. Non temo le accuse'

MOSCA, 08 GIU – Al Bano terrà un concerto per la pace a San Pietroburgo il 20 giugno. Lo ha annunciato all’ANSA lo stesso cantante, aggiungendo di non temere le proteste in Italia e le accuse di essere amico di Vladimir Putin. “Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace”, ha affermato, aggiungendo che “coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azione”. “Ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti”, ha aggiunto il cantante pugliese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA