Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali

agenzia

Questore, andrà a 5-10 km/ora, potrebbe impiegare fino ad un'ora

ROMA, 25 APR – “Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un’ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari”. Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA