agenzia

'Di questi, 34 erano in fila per il cibo'

ROMA, 27 LUG – Malgrado la ‘pausa tattica’ annunciata da Israele per permettere l’afflusso di aiuti umanitari, nella sola giornata di oggi, dall’alba i morti a Gaza sono stati almeno 62, dei quali 34 erano persone in fila per il cibo. Lo scrive Al Jazeera, che cita fonti locali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA