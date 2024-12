Al Jolani, ‘in Siria ci saranno le elezioni’

agenzia

'Comitati per ripensare la Costituzione, deciderà il popolo'

ROMA, 14 DIC – Il capo della nuova leadership siriana, Ahmad Sharaa (noto come Abu Muhammad al-Jolani), ha affermato che il prossimo governo prevederà lo svolgimento di elezioni. In un’intervista ad Al Jazeera Siria, ha spiegato che verranno formati comitati e consigli per riesaminare la costituzione, e che la forma dell’autorità sarà lasciata alle decisioni di esperti, giuristi e del popolo siriano. E competenza e capacità saranno considerati la base per le valutazioni successive.

