Al Mib Trieste 160 discendenti di emigrati da 17 Paesi

agenzia

School of Management celebra Raduno ventennale su corso Origini

TRIESTE, 18 SET – Il Mib, Business School of Management, ha organizzato per domani e dopodomani il Raduno Ventennale del Corso Origini Italia cui parteciperanno 160 discendenti di emigrati italiani provenienti da 17 Paesi, che hanno negli anni partecipato al programma Origini. Il progetto in venti anni ha sostenuto con un percorso di alta formazione oltre 380 giovani discendenti di emigrati italiani, provenienti da 19 Paesi. Il programma Origini Italia, infatti, da sempre mira a offrire formazione di alto livello in export management e imprenditorialità, con una particolare attenzione ai temi internazionalizzazione ed export. Nei due giorni i partecipanti si connetteranno con le loro radici italiane e collaboreranno con imprese italiane di prestigio di cui diventeranno di fatto ambasciatori nei rispettivi paesi. Il programma di domani prevede una prima sessione su “L’emigrazione italiana nel mondo, una risorsa per il paese”, con, tra gli altri, Maria De Vita, Consigliere di Ambasciata e membro della Direzione Generale Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri. Venerdì 20 settembre i partecipanti incontreranno i vertici di alcune aziende nazionali e locali, con interventi di Riccardo Illy (Polo del Gusto), Camilla Benedetti (ABS Acciaierie Bertoli Safau) e Luca Farina (Orion).

