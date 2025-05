Al via a Venezia quarta edizione Festival “L’Italia delle Region, Fedriga: “Luogo di dialogo”

agenzia

Venezia, 18 mag. Da oggi a martedì Venezia ospita il Festival “L’Italia delle Regioni”, la manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. In laguna anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assistere all’evento di domani, lunedì 19 maggio, a Palazzo Ducale, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’intervento di martedì 20 al Teatro La Fenice.

“La presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di molti Ministri è sicuramente un segnale importante di quanto la Conferenza delle Regioni sia un interlocutore centrale per la democrazia, e il collante con le categorie e con i territori” dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. “Saranno giorni intensi, ricchi di eventi, durante i quali tutti i Presidenti di Regione si ritroveranno in una città unica al mondo, luogo di vivaci incontri tra culture. Questo è il contesto ideale per rappresentare lo spirito della Conferenza, che è fatto di collaborazione, dialogo e sintesi democratica” aggiunge.

Si parte oggi, domenica 18 maggio, con l’inaugurazione del Festival alle ore 17.00 al Villaggio delle Regioni, in Campo San Polo. Quindi il primo evento, alla Scuola Grande di San Rocco, sarà aperto dal padrone di casa, il Presidente Luca Zaia, seguito dal video messaggio del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e con la chiusura del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Lunedì 19, a Palazzo Ducale, si svolgerà l’evento alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il saluto del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, gli interventi del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, del Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, e con la relazione di apertura del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.