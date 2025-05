Al via da Venezia la 5ª edizione del Nastro Rosa Tour

agenzia

1 giugno l'inaugurazione del giro d'Italia in barca a vela

ROMA, 30 MAG – Partirà da Venezia il prossimo 1 giugno la 5ª edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il giro d’Italia a vela organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport&Events per promuovere i valori e il brand della forza armata attraverso lo sport della vela. Nato con l’intento di raccogliere in un unico evento le tre discipline fondamentali della vela – offshore, inshore e board – l’edizione 2025 del Tour partirà da Venezia, nell’ambito del Salone Nautico, il prossimo 1° giugno e impegnerà i partecipanti sino al 13 luglio con la tappa conclusiva di Genova, dopo aver toccato Cattolica (2-5 giugno), Vieste (6-10 giugno), Brindisi (11-15 giugno), Catanzaro (16-19 giugno), Siracusa (20-23 giugno), Trapani (23-28 giugno), Cagliari (30 giugno-3 luglio), La Maddalena (4-8 luglio). La regata partirà da Venezia alle 12 al termine della cerimonia di apertura prevista per le 10.30 presso il Palco del Sommergibile all’interno del Salone Nautico. Alla cerimonia di apertura interverranno il sottocapo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, il presidente di Ssi, Riccardo Simoneschi e il presidente regionale della Fiv, Anna Giacomello. Ad ogni equipaggio è stata assegnata un’imbarcazione che porta il nome dei fari che il tour incrocerà lungo le sue rotte. Ogni tappa avrà inoltre un race village, evento itinerante che permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025. Un’area dedicata agli atleti, alle aziende ed agli altri partner aperta al pubblico con all’interno stand promozionali, aree di incontro ricche di attività collaterali, dove seguire le regate, respirare la passione per il mare, la vela e per le bellezze turistiche Italiane. In ogni località verranno ospitati anche gli “Open Day”, momenti di avviamento allo sport della vela per i più giovani, organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.

