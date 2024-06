Al via Euro 24: cerimonia-show, emozione per ricordo Beckenbauer

agenzia

Vedova in campo con la coppa del torneo, applausi sugli spalti

ROMA, 14 GIU – La festa allo stadio di Monaco di Baviera, lo spettacolo e l’emozionante ricordo di Franz Beckenbauer, morto a 78 anni lo scorso 7 gennaio. Con il calcio d’inizio di Germana-Scozia ha preso ufficialmente il via Euro 2024. La febbre di Euro 2024 ha invaso le strade di Monaco nel tardo pomeriggio. In un’atmosfera amichevole, l’imponente Tartan Army, il soprannome dei tifosi scozzesi (se ne prevedono tra i 100.000 e i 200.000 in Germania per tutta la durata della competizione), ha occupato la Marienplatz nel centro di Monaco. La fan zone del Parco Olimpico (35.000 posti) era già esaurita alle 18.00, tre ore prima del calcio d’inizio. Alle 18, mentre il cielo si tingeva di blu, gli spettatori sono stati ammessi allo stadio (66.000 posti) nella zona nord dell’agglomerato urbano di Monaco, solitamente occupato dal Bayern Monaco. Tre anni dopo un campionato europeo rinviato di un anno a causa della pandemia di Covid-19, svoltosi in stadi a capienza ridotta e distribuito in 11 diverse città del continente, l’edizione 2024 torna a un formato più tradizionale, in Germania, forte dell’esperienza dei Mondiali di calcio del 2006. Soprattutto, tutti gli stadi sono tornati alla loro configurazione normale, con 2,7 milioni di spettatori attesi nei 10 stadi per assistere alle 51 partite del torneo. Poco prima dell’ingresso delle squadre l’omaggio al Kaiser Beckenbauer: la vedova Heidi ha portato in campo il trofeo dell’Europeo insieme ai due capitani tedeschi vincitori del campionato europeo, Bernard Dietz (1980) e Jurgen Klinsmann (1996). Sullo sfondo un video molto emozionante.

