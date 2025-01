Al via gli ordini di Dacia Bigster

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dacia ha aperto gli ordini del nuovo C-SUV Bigster con un’offerta inedita per il mercato. In coerenza con la filosofia del Brand propone una gamma semplice e di facile comprensione in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il modello é disponibile in quattro livelli di allestimento: Essential, Expression e due allestimenti top di gamma con contenuti differenziati e complementari, proposti allo stesso listino: Extreme destinato agli appassionati della vita all’aria aperta, con tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, sellerie lavabili in TEP Microcloud, tappetini in gomma e sistema YouClip 3 in 1 di serie, e Journey per i clienti che prediligono i lunghi viaggi e lo stile, con portellone posteriore motorizzato, ambiente interno esclusivo e sedile del conducente regolabile elettricamente di serie. La nuova tinta metallizzata Indigo Blu é lanciata in esclusiva su Bigster, cosí come la carrozzeria Bi-Tono (con tetto nero, in opzione su Extreme e Journey). Bigster offre una varietá di motorizzazioni, tutte elettrificate e alcune inedite. La motorizzazione TCe 140, disponibile per la prima volta nella gamma Dacia con questo livello di potenza, offre un sistema mild-hybrid da 48 V che coadiuva il motore in fase di avviamento e accelerazione. Consente cosí di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 offrendo un piacere di guida di livello superiore. Su Bigster, Dacia fa innovazione proponendo per la prima volta una motorizzazione che abbina alimentazione bifuel GPL / benzina e sistema mild-hybrid da 48 V. Si tratta della motorizzazione ECO-G 140 per una guida all’insegna dell’efficienza ecologica ed economica al tempo stesso. Dacia Bigster é il primo modello del Gruppo Renault a poter contare sull’inedita motorizzazione Hybrid 155, abbinata a cambio automatico, disponibile dal livello di allestimento Expression. La motorizzazione TCe 130 4×4 é disponibile sugli allestimenti Expression ed Extreme : Bigster é nato per uscire dai sentieri battuti grazie alla trazione integrale abbinata al cambio manuale a 6 rapporti e al sistema mild-hybrid da 48 V. Introdotta con Duster, questa motorizzazione é particolarmente apprezzata per la coppia a basso regime. Dacia é orgogliosa di presentare Bigster Experience Tour, un modo di presentare in anteprima il suo inedito SUV del segmento C. Quest’iniziativa esclusiva consente ai clienti una full-immersion nel mondo Dacia e di vedere Bigster in un ambiente esclusivo e itinerante, prima del suo arrivo presso la rete di vendita, previsto per la primavera del 2025. Bigster Experience Tour partirá da fine gennaio, e toccherá 4 grandi cittá, Milano, Bologna, Roma e Bari, dove i clienti potranno scoprireil design, l’abitabilitá e gli equipaggiamenti di Bigster. Con un’offerta inedita per il mercato, Bigster vanta tutti gli equipaggiamenti essenziali per soddisfare le aspettative dei clienti del segmento C-SUV ponendo l’accento sul comfort e sulla praticitá, con un’ampia scelta di dotazioni disponibili a seconda degli allestimenti. Bigster é disponibile da 24.800 euro in linea con il posizionamento Best Value for Money del Brand. Bigster, commercializzato dal 9 gennaio 2025, sará disponibile presso la rete di vendita a partire dalla prossima primavera. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Gen-25 16:22

