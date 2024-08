Al via il Piano Transizione 5.0, Urso “Coniuga innovazione e formazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo Transizione 5.0, il Piano promosso dal Mimit che si pone l’obiettivo di supportare e traghettare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili supportando gli investimenti in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale. La piattaforma per la prenotazione degli incentivi sará attiva dalle ore 12.00 di oggi sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. La pagina web, previo accesso attraverso SPID, guiderá le imprese nell’adempiere correttamente agli oneri documentali previsti dal decreto. “Transizione 5.0 sará uno strumento di nuova politica industriale che coniuga innovazione e formazione: é il primo piano in Europa con incentivi per le due transizioni, green e digitale, insieme con la formazione dei lavoratori – dice il ministro Adolfo Urso -. Il provvedimento dará un impulso significativo agli investimenti delle imprese italiane, rendendole piú competitive rispetto ai nuovi scenari globali”. Il totale delle risorse stanziate ammonta a 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025. Di questi, 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePower EU, finanzieranno il Piano Transizione 5.0. Altri 6,4 miliardi, giá previsti dalla legge di bilancio, saranno a disposizione per il Piano Transizione 4.0. Piano Transizione 5.0 si caratterizza innanzitutto per l’automatismo della misura: le imprese potranno infatti usufruire del beneficio fiscale automaticamente, senza alcuna istruttoria e valutazione preliminare. La sua trasversalitá coinvolge inoltre tutti i tipi attivitá, senza distinzione di dimensione, settore e territorio ed é pertanto cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali a eccezione del credito d’imposta Transizione 4.0 e del credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) e nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS). Sono ammissibili al beneficio 5.0 i progetti di innovazione aventi a oggetto investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (gli stessi riportati nell’allegato A e B del Piano Transizione 4.0) purchê si raggiunga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dell’unitá produttiva o 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento. A queste condizioni é possibile agevolare anche le spese di formazione e gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Il bonus é riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 con possibilitá di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026. Il credito d’imposta prevede un’aliquota massima del 45% ed é modulato in 9 aliquote in funzione dell’ammontare degli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/com 07-Ago-24 10:13

