Al via il ‘Sicilia Express’ da Torino a Palermo e Siracusa

agenzia

In viaggio il prossimo 21 dicembre e il 5 gennaio 2025

MILANO, 26 NOV – Fs Treni Turistici Italiani lancia il Sicilia Express da Torino Porta Nuova a Palermo e Siracusa. E’ la nuova iniziativa della società controllata dal gruppo Fs, disponibile il prossimo 21 dicembre per l’andata e il 5 gennaio 2025 per il ritorno, presentata nella stazione di Milano Centrale dall’amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana Alessandro Aricò e dagli omologhi lombardi Claudia Maria Terzi (infrastrutture) e Franco Lucente (trasporti). Il treno partirà il 21 dicembre alle 15.05 da Torino Porta Nuova, con arrivo a Messina l’indomani alle 9.45. Previste fermate a Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Roma Tiburtina, e Salerno. Superato lo Stretto il convoglio sarà diviso in due sezioni. La prima partirà alle 10.20 per Palermo, dove arriverà alle 13:35, con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria. La seconda partirà alle 10.10 per Siracusa, dove arriverà alle 13:15 con fermate a Taormina, Giarre Riposto, Acireale , Catania Centrale, Lentini e Augusta. Il viaggio di ritorno del 5 gennaio del 2025 partirà da Messina alle ore 18:50 con arrivo a Torino porta Nuova alle ore 12:50 del giorno successivo.

