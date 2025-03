agenzia

Serra, siamo tanti perchè siamo popolo

ROMA, 15 MAR – Sulle note dell’inno alla gioia ha preso il via a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa lanciata da Michele Serra. “Siamo in tanti perché siamo popolo”, le prime parole del giornalista dal palco.

