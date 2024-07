Al via la stagione del Palermo, in ritiro a Livigno

agenzia

Per la squadra di Dionisi due settimane nel Piccolo Tibet

ROMA, 06 LUG – Parte ufficialmente la stagione del Palermo calcio. Domani i rosanero guidati da Alessio Dionisi si ritrovano a Livigno per preparare al meglio la stagione 2024/2025: gli allenamenti ad alta quota e gli impianti di qualità accoglieranno la squadra attesa da un campionato difficile e competitivo come la Serie B italiana. I siciliani si fermeranno a Livigno per due settimane, allenandosi presso le strutture dell’Aquagranda. Il ritiro prevede, oltre agli allenamenti, anche due amichevoli: il 13 luglio contro la LND Sondrio, una rappresentativa locale; e il 17 contro la squadra svizzera del Rapperswill-Jona FC. Entrambe le partite si giocheranno all’Aquagranda. Toccherà quindi a Livigno tenere a battesimo i rosanero che riprendono la corsa proprio nelle strutture del Piccolo Tibet.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA