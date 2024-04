Al via le celebrazioni della giornata del Made in Italy

agenzia

Urso: 'L'impresa del futuro con l'uomo al centro'

ROMA, 15 APR – Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in evidenza le specificità e le tipicità dei territori, si è aperta la prima giornata nazionale del Made in Italy, nell’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci. “Oggi celebriamo il lavoro, l’impresa, e il prodotto italiano”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo le celebrazioni ufficiali. “Il Made in Italy – ha detto – non è fermo al passato ma è il miglior modo di concepire il futuro mettendo sempre al centro la persona”, così come è rappresentato dall’uomo vitruviano di Leonardo, che ispira il francobollo emesso per la giornata. “Dalla moda al design, dal cibo all’arte, il Made in Italy rappresenta il meglio del nostro saper fare, frutto di una tradizione millenaria e di una costante ricerca di innovazione. Un patrimonio prezioso, che ci rende orgogliosi di essere italiani e che contribuisce in modo significativo all’economia del nostro Paese”, ha detto.

