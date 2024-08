Al via Neapolis innovation summer campus 2024 su discipline Stem

agenzia

L’iniziativa gratuita è organizzata presso la sede di Napoli di STMicroelectronics

Napoli, 22 ago. (Labitalia) – Si terrà dal 28 agosto all’8 settembre l’undicesima edizione di Neapolis innovation summer campus (#NISC2024). L’appuntamento annuale di Neapolis innovation indirizzato agli studenti dei corsi di laurea nelle discipline stem triennali e magistrali che permette ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dei microcontrollori a 32 bit e dei sistemi operativi Real Time, vivendo un’esperienza unica di apprendimento pratico, cooperazione e networking. L’iniziativa gratuita è organizzata presso la sede di Napoli di STMicroelectronics con l’obiettivo di far crescere l’ecosistema della formazione e dell’innovazione della Regione Campania nel campo delle tecnologie abilitanti della microelettronica, settore che svolge un ruolo cruciale in tutte le filiere industriali avanzate. Sin dal 2006, Neapolis innovation facilita la collaborazione tra sistema formativo e impresa, grazie ai promotori dell’iniziativa: STMicroelectronics, i cinque atenei della Regione Campania (l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università della Campania Vanvitelli, l’Università degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope), Confindustria Campania, il Cnr e l’Enea. Il programma del #NISC2024 prevede 10 giorni di seminari dal vivo e team work per realizzare progetti innovativi con le schede di sviluppo offerte da STMicroelectronics a ogni partecipante. Quest’anno parteciperanno all’iniziativa circa 200 studenti – soprattutto campani – che saranno organizzati in veri e propri gruppi di lavoro con competenze eterogenee per valorizzare generi e talenti in un ambiente di apprendimento inclusivo. I team del summer campus saranno guidati da 5 mentor di STMicroelectronics e 15 student tutor (cioè studenti che hanno partecipato a precedenti edizioni del summer campus) che metteranno a disposizione la loro preparazione e l’esperienza maturata per agevolare il processo formativo. Una delle giornate chiave del #NISC2024 sarà l’open say riservato alle pmi e alle start up innovative: venerdì 6 settembre le aziende del territorio che si saranno iscritte alla giornata potranno presentarsi agli studenti per proficuo scambio di idee e per guidarli verso nuove opportunità di lavoro in settori ad alta domanda di professionisti qualificati. Il #NISC2024 si concluderà con un hackathon: l’#HackFest, sfida all’ultimo bit, giunta alla decima edizione, a cui gli studenti partecipano con i progetti ideati e sviluppati durante il Campus. La premiazione dei progetti più meritevoli si terrà domenica 8 settembre alla presenza tra gli altri di Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania; Giorgio Ventre, direttore Apple developer academy e Luca Celant, Group VP di STMicroelectronics. Il Neapolis innovation summer campus è un programma di formazione nato nel 2014 che ha coinvolto sinora oltre 1500 studenti. Un’iniziativa che non si è interrotta neanche durante la pandemia attraverso seminari digitali, testimonianze video e incontri virtuali.

