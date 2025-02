Alamsri: Faraone (Iv), ‘niente diretta tv, governo dell’omertà’

agenzia

Roma, 4 feb. “Sulla vicenda Almasri Meloni continua a scappare”. Lo dichiara Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva, a margine della conferenza dei capigruppo.

“Dopo una settimana e – sottolinea – dopo continue pressioni abbiamo finalmente ottenuto l’informativa. Domattina verranno in Aula Nordio e Piantedosi. Quello che non si spiega è perché i due ministri possano venire, mentre la Presidente del Consiglio no, e soprattutto perché la scorsa settimana non potevano riferire in Parlamento mentre questa settimana sì. Ma non dobbiamo farci troppe domande davanti al governo delle incongruenze”.