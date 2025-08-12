Albania, emergenza incendi, almeno un morto

agenzia

Due villaggi bruciati a Gramsh, evacuati abitanti

TIRANA, 12 AGO – Situazione critica in Albania, dove si lotta contro le fiamme in varie zone del Paese, dal nord al sud. Nelle ultime ore, le fiamme divampate nelle foreste sulla montagna di Koshnice, nell’area di Gramsh, nell’Albania centrale, hanno circondato alcuni villaggi, due dei quali completamente bruciati. Fonti ufficiali hanno confermato all’ANSA che almeno una persona, un anziano di 80 anni, avrebbe perso la vita, asfissiato. Il ministero della Difesa ha diffuso un ordine urgente di evacuazione per altri tre villaggi, con circa mille abitanti. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 50 focolai, di cui 19 ancora attivi. Oltre agli elicotteri dell’esercito albanese, per spegnere le fiamme, sono giunti in aiuto due elicotteri dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia, altri due dagli Emirati arabi e due aerei dalla Grecia.

