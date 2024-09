Alcaraz risponde a Sinner, molti giocatori sono d’accordo con me

agenzia

Lo spagnolo è tornato a criticare il calendario troppo affollato

PECHINO, 25 SET – Carlos Alcaraz ha rinnovato le sue critiche ad un circuito Atp che giudica troppo affollato, affermando che “molti giocatori” sono d’accordo con lui ed aggiungendo “dobbiamo fare qualcosa al riguardo”. Lo spagnolo, attuale numero 3 del ranking, ha così risposto a Jannik Sinner, che sul tema aveva fatto notare: “Se non vuoi giocare un torneo, non ti iscrivi”. Il programma “ci ucciderà”, aveva affermato la scorsa settimana Alcaraz alla Laver Cup, unendo la sua voce al crescente numero di giocatori che hanno sollevato l’argomento. Il ventunenne spagnolo è iscritto al China Open, il suo 15mo torneo dell’anno. “Ho visto e ho sentito molti giocatori lamentarsi del programma, anche del calendario”. Tra costoro non c’é evidentemente Sinner, che martedì ha derubricato la questione: “Il programma è piuttosto lungo. Ma noi giocatori possiamo ancora scegliere cosa giocare e cosa no”. Rispondendo all’italiano, Alcaraz ha ammesso “sto parlando per me, il programma è stato così serrato dalla prima settimana di gennaio fino all’ultima di novembre. Dobbiamo parlarne tra di noi e dobbiamo fare qualcosa al riguardo”.

