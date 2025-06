Alessandro Benetton confermato presidente di Edizione Spa

agenzia

Assemblea approva bilancio 2024 con ricavi a 10,1 miliardi

TREVISO, 24 GIU – L’assemblea di Edizione spa ha approvato i risultati di bilancio 2024, che vedono ricavi consolidati in crescita a 10,1 miliardi di euro (9,5 nel 2023) e un NAV a 13,2 miliardi di euro (11,7 nel 2023). In crescita anche gli occupati del Gruppo, saliti a oltre 100.000 unità nell’ultimo triennio, mentre la quota di manager donne si attesta a circa un terzo del personale dirigente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in conformità alle nuove disposizioni statutarie, prevede da questo mandato l’adozione del sistema di governance monistico, capace di rendere più veloce, compatto ed efficiente il processo decisionale dell’azienda. I quattro rami famigliari hanno approvato, in modo unitario, i nomi dei quattro membri indipendenti del board. Oltre alla conferma di Vittorio Pignatti e Irene Boni, entrano Laura Zanetti (Direttore del corso di laurea in Economia e Finanza della Bocconi, Commercialista e Revisore Legale) e Annachiara Svelto (esperta di diritto societario, M&A e Corporate Governance, già nei board di Enel, Terna, Credito Emiliano). L’assemblea ha nominato consigliere Alessandro Benetton, che ricoprirà la carica di Presidente nel prossimo triennio; Enrico Laghi, che ricoprirà la carica di ad; Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa.

