Alessandro Florenzi si ritira: “E’ stato bello, anzi bellissimo”

agenzia

Milano, 27 ago. – “È stato bello, anzi bellissimo. Dai campetti dietro ai container all’Olimpico. Dalla ‘Scala’ a Wembley. Sei stato la mia sfida più grande, mi hai insegnato ad andare oltre i miei limiti. Mi hai insegnato la resilienza, la forza di volontà e la capacità di non arrendersi mai”. Con queste parole, l’ex capitano della Roma Alessandro Florenzi, campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, ha annunciato in un video sui social il ritiro dal calcio giocato.

“Mi hai dato gioie inimmaginabili – si legge nel post – e anche dolori che mi ricordano quanto puoi essere duro. Io ti ho dato tutto ciò che avevo. A tutti voi giovani che volete far diventare il calcio il vostro lavoro, quando entrate dentro al rettangolo verde ricordatevi che alla fine è solo un gioco. Giocate e date tutto come fosse l’ultima partita. Giocate sempre per lo stemma che avete davanti e non per il nome che avete dietro, quello arriverà di conseguenza. Grazie di tutto amico mio”.