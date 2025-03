Aliante cade nei boschi in Valtellina, feriti marito e moglie

agenzia

SONDRIO, 28 FEB – Un ultraleggero, che era partito da Alzate Brianza in provincia di Como, è precipitato questa mattina dopo le 8 nel comune di Cino in Valtellina. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui una squadra del distaccamento di Morbegno e una squadra specializzata S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal Comando di Sondrio e i sanitari. Due le persone a bordo, una donna di 43 anni e un uomo di 58, marito e moglie, che hanno riportato ferite, ma non sono in pericolo di vita. I vigili hanno estratto entrambi dall’abitacolo del velivolo in cui era scattato il paracadute d’emergenza. L’uomo, che ha riportato vari traumi, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la donna è stata trasportata dai vigili in una zona più accessibile e da lì all’ospedale di Gravedona in ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri di Chiavenna che dovranno accertare le cause dell’incidente.

