Alimentazione, non solo tennis. Pennetta: “Bello trovarsi attorno al tavolo con menù sani e gustosi”

“La corretta nutrizione è stata parte integrante della mia carriera di sportiva e sono stata fortunata perché negli anni ho provato tante ricette, ho conosciuto sapori esotici e soprattutto ho trovato un importante equilibrio tra salute e appagamento che oggi condivido con i miei figli. Non comunico loro solo la mia educazione e i miei gusti, ma insegno la bellezza di trovarsi attorno a un tavolo e scoprire un universo di profumi per creare menu bilanciati, sani e gustosi”. Così Flavia Pennetta, una delle migliori tenniste italiane di tutti i tempi, con 11 titoli vinti, racconta la sua esperienza tra sport, famiglia: oggi è anche madre di 2 bambini e ama realizzare piatti veloci e leggeri, perfetti da condividere anche con gli amici.