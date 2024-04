Alimenti, Consorzio Mozzarella Bufala Campana Dop: “Nel 2023 effettuate 5mila verifiche”

agenzia

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Solo nel 2023 il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha effettuato 5mila verifiche, nell’ambito dell’attività di vigilanza contro le fake-mozzarelle e per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding, che si aggiungono a quelle degli altri enti deputati (Asl, carabinieri, Icqrf) per un totale di circa 15mila controlli l’anno, che fanno della Bufala Dop uno dei prodotti più tutelati in Europa.

I dati sono stati illustrati da Angela Nobile, responsabile settore Vigilanza del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, in occasione della presentazione, a Roma, nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del primo progetto in Italia realizzato da un Consorzio, che punta sull’intelligenza artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop.