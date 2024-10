Alimenti: Mattia (FdI), ‘da opposizioni azione surreale e strumentale’

agenzia

Roma, 29 ott “È paradossale vedere come da un lato +Europa, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle chiedano di cancellare la legge sulla carne coltivata e come, dall’altro lato, sindaci e presidenti di Regione, appartenenti a questi partiti, abbiano aderito nelle scorse settimane alla raccolta firme per difendere il cibo made in Italy”. Lo dice il responsabile del Dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia.