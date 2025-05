Alla guida dell’ambulanza senza aver mai preso la patente

agenzia

Fermato dalla Polstrada di Sassari, mezzo sequestrato

SASSARI, 14 MAG – Dirigente di un’associazione di volontariato e autista di ambulanze. Con una piccola mancanza: non ha mai conseguito la patente di guida. La Polizia stradale di Sassari lo ha fermato nei giorni scorsi per un controllo, vicino dell’ospedale civile Santissima Annunziata, mentre era proprio alla guida del mezzo di soccorso. L’uomo è risultato senza patente e per di più recidivo. Nel gennaio scorso era stato già fermato dagli agenti della Stradale mentre era alla guida della sua auto ed era stato già sanzionato. Ora, vista la reiterazione dell’illecito, gli è stata applicata una sanzione più severa: oltre 5mila euro di multa e il sequestro del mezzo. L’ambulanza, immatricolata di recente, sarà confiscata e per il momento resta sotto sequestro amministrativo, in custodia a una persona autorizzata. Non è la prima volta che la Polizia stradale effettua controlli di questo genere e scopre condotte illecite: a fine 2024 gli agenti avevano fermato un’ambulanza che trasportava un pazienta dall’ospedale di Sassari alla sua residenza, e dalle verifiche sul mezzo era stato scoperto che il veicolo era privo di assicurazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA