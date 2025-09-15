Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina

agenzia

Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) – Martedì e mercoledì 16 e 17 settembre si terranno presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro gli Induction Days dedicati alle matricole del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. “L’iniziativa rappresenta un momento di accoglienza e orientamento per i nuovi studenti, che avranno l’occasione di conoscere da vicino il corso di studi, i servizi d’ateneo e le realtà cliniche e ospedaliere partner del corso, oltre a entrare in contatto con docenti, rappresentanti istituzionali e colleghi”, spiega una nota.